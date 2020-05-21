Aydın Büyükşehir Belediyespor'da transfer
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eylül Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
21.05.2020 21:35 | Son Güncelleme: 21.05.2020 21:35
Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, libero oyuncusu Eylül Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladı.
Kulübün şube sorumlusu Volkan Zeytin, açıklamasında, Kale 1957'de oynayan Eylül Akarçeşme'yi transfer ettiklerini belirtti.
Transfer çalışmalarının devam edeceğini aktaran Zeytin, Akarçeşme ile 1 yıllık anlaşma sağladıklarını kaydetti.
Kaynak: AA