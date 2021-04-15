Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Hande ayrıldı
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Hande ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Hande ayrıldı

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da orta oyuncu Hande Korkut ile yollar ayrıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde sezonu 6'ncı sırada bitiren Aydın Büyükşehir Belediyespor'da orta oyuncu Hande Korkut ile yollar ayrıldı.

Son 2 sezonda Aydın ekibinin başarısı için ter döken Hande, Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aksaray temsilcisi Kuzeyboru ile sözleşme imzaladı. Aydın Büyükşehir Belediyespor'da iç ve dış transfer çalışmalarının başladığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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