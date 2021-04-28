Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Duygu kaldı
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Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Duygu kaldı

Aydın Büyükşehir Belediyespor'da Duygu kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Duygu Düzceler ile nikah tazeledi.

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde pasör Duygu Düzceler ile nikah tazeledi.

Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan bu yana Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımımızın formasını giyen tecrübeli pasörümüz Duygu Düzceler'in sözleşmesi 1 yıl uzatıldı. Duygu Düzceler'e takımımızla başarılı bir sezon geçirmesini dileriz" ifadelerine yer verildi.Öte yandan Aydın temsilcisinin Galatasaray'dan orta oyuncu Ergül Avcı ile anlaştığı iddia edilirken, takımın yıldızı Meryem Boz ile Vakıfbank'ın ilgilendiği ileri sürüldü.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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