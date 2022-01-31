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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Aydın Büyükşehir Belediyespor, Avrupa'da tur arıyor

KADINLAR voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında geçen hafta evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak.

AYDIN (DHA) -

KADINLAR voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda çeyrek final ilk maçında geçen hafta evinde Romanya temsilcisi CSM Lugoj'u 3-2 mağlup eden Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda rövanş mücadelesine çıkacak. I.K. Ghermanescu Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 19.30'da başlayacak. Maçı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden Andreas Daniil ve Macaristan'dan Miklos Horvath hakem ikilisi yönetecek. Rövanşta puan eşitliği yaşanması halinde yarı finale yükselecek ekibi altın set belirleyecek.


- Aydın

Demirören Haber Ajansı - Spor

Büyükşehir Belediyespor, Romanya, Aydın, Spor, Haber

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