Haberler » Spor » Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3 - Spor

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

SALON: Mimar SinanHAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), Meryem (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)ATLASGLOBAL YEŞİLYURT: Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas...

30.11.2019 16:41 | Son Güncelleme: 30.11.2019 16:41
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

SALON: Mimar Sinan

HAKEMLER: Yavuz Akdemir (xx), Turgut Uzunçakmak (xx)

AYDIN : Ezgi (xx), Balkestein (xx), Hande (xx), (xx), Plak (xx), Sobolska (xx), Bihter (xx), Semra (x) Ecem (x), Duygu (x)ATLASGLOBAL : Gözde (xxx), Buket (xxx), Tuğba (xxx), Koolhaas (xx), Loana (xxxx), Derya (xxx), Ayça (xxx)SETLER: 22-25, 15-25, 19-25SÜRE: 79 dakika (26, 25, 28)

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde , ilk yarının son maçında evinde Atlasglobal 'a 3-0 mağlup oldu. Aydın Mimar Sinan Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 22-25, 15-25 ve 19-25'lik skorlarla sona erdi.

Aydın ekibi devre arasına 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgiyle girerken, konuk takım ilk yarıda 6 galibiyet, 5 mağbuliyet aldı.


- Aydın
Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.