Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti

Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li voleybolcu Stevenson'u transfer etti
AA / Gökhan Düzyol - Haberler | Spor

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li orta oyuncu Anna Elise Stevenson'u kadrosuna kattı.

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, ABD'li orta oyuncu Anna Elise Stevenson'u kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 yaşındaki Stevenson'un, ligin ikinci yarısında forma giyeceği bildirildi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor ligin ilk yarısını 16 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı.

AA / Gökhan Düzyol - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title