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Aydın Büyükşehir Belediyespor'a filede Macar rakip

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Aydın Büyükşehir Belediyespor'a filede Macar rakip

KADINLAR voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda Norveç ekibi Tromsö ve Bosna Hersek takımı Ok Gacko'yu eleyerek son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 8'li finaller turu ilk maçında Macaristan'ın 1. MCM-Diamant Kaposvar ekibini konuk edecek.

AYDIN (DHA) -

KADINLAR voleybolda ülkemizi temsil ettiği CEV Challenge Kupası'nda Norveç ekibi Tromsö ve Bosna Hersek takımı Ok Gacko'yu eleyerek son 16 takım arasına adını yazdıran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 8'li finaller turu ilk maçında Macaristan'ın 1. MCM-Diamant Kaposvar ekibini konuk edecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı Dimitrios Onopas (Yunanistan), Konstantin Selin (Azerbaycan) hakem ikilisi yönetecek. Aydın temsilcisi, 14 Aralık'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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