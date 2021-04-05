Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarına hızla devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarına hızla devam ediyor. Fen İşleri ekipleri Kuyucak'ın Belenova Gölet yolunda çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, birçok ilçede eş zamanlı olarak yeni yollar açıyor. Konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için çalışmalarına hızla devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım İşleri ekipleri, Kuyucak'ın Belenova Mahallesi Gölet yolunda yapım çalışmalarını sürdürüyor. 8.2 kilometre uzunluğundaki yolda yoğun bir çalışma yürüten Fen İşleri ekipleri, giriş bölümünde yol genişletme ve alt yapı çalışmalarını tamamladı. Yolun geri kalan bölümünde de çalışmalarını sürdüren ekipler, sürüş güvenliğini arttırmak ve konforlu bir yolculuk için Belenova Mahallesi Gölet yolunda sathi kaplama yapılacak.

"Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor"

Yeni yollar yaparak vatandaşların daha kısa sürede ve güvenli şekilde yolculuk yapmasını hedeflediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yol yapım ve yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimiz de planlı ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yollarda seyahat edebilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda yapım, bakım ve onarım çalışmalarımız en iyi şekilde devam edecektir" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi yol yapım çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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