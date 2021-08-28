Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Yenipazar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yaz yüzme kurslarına Yenipazarlı çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'yle Yenipazar Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği yaz yüzme kurslarına Yenipazarlı çocuklar yoğun ilgi gösteriyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Özlem Çerçioğlu, yüzme kurslarını çocukların yaz tatillerini verimli geçirmeleri ve eğlenerek yüzme öğrenmeleri için düzenlediklerini ifade etti.

Çocuklar ve aileleri yüzme kurslardan dolayı çok mutlu olduklarını söylerken kendilerine böyle bir imkan sağladığı için Başkan Çerçioğlu'na teşekkür etti. Yüzme kursuna onlarca çocuk katılırken kurs yetkin eğitmenler tarafından veriliyor. Hijyen kuralları ve pandemi tedbirleri dikkate alınan kurslara katılan çocuklar hem spor yapıyor hem de eğlenerek yüzme öğreniyor.

Diğer taraftan Efeler ilçesinde Efeler Açık Yüzme Havuzu'nda da yüzme kurslarına devam ediliyor. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Yenipazarlı çocuklara yüzme öğretiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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