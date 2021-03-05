Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti
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Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti

05.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:23
Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti

Aydın Büyükşehir Belediyesi normalleşme kararları kapsamında tekrar açılan işletmeleri dezenfekte etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi normalleşme kararları kapsamında tekrar açılan işletmeleri dezenfekte etti. Esnafa yanında olduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızda bir daha kapalı kepenk görmeyeceğimiz günler olsun istiyoruz. Bunu da tedbirlere uyarak birlikte sağlayacağız" dedi.

Korona virüs ile mücadele kapsamında aylardır süren tedbirler, 1 Mart itibarıyla yeni kurallar çerçevesinde değişti. İller risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrılarak her kategori için farklı tedbirler uygulanmaya başlandı. Düşük, orta, yüksek riskli ve çok yüksek riskli olarak kategoriler belirlendi ve Aydın vaka sayısına göre orta kategoride yer aldı. Bu kapsamda tedbirli normalleşme çerçevesinde Aydın'da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerler kapılarını müşterilerine açtı. Aydın Büyükşehir Belediyesi de kent genelinde aralıksız olarak sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına, yeni açılan işletmeler ile devam etti. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı mobil dezenfekte ekipleri, il genelinde yeni açılan tüm işletmelerin dezenfeksiyonunu yapıyor. Dezenfekte çalışmalarını yanı sıra, maske temini konusunda da çalışmalarına sürdüren Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde öğrencilere maske temininde bulunuyor.

"Aydınımızda bir daha kapalı kepenk görmeyeceğimiz günler olsun istiyoruz"

Yapılan çalışmalarla ilgili açıklamada bulunan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "İşletmelerin kapandığı ilk günden bu yana esnafımızı yalnız bırakmadık ve esnaf temsilcileri ile işbirliği içinde kararlar aldık. Her ne kadar zorunlu olsa da son zamanlarda içimize sinmeyen ve dile getirdiğim bu kapalı olma durumu sona erdiği için mutluyuz. Kapılarını yeniden açan esnafımızın kazancının hayırlı, uğurlu ve bereketli olmasını diliyorum. Aydınımızda bir daha kapalı kepenk görmeyeceğimiz günler olsun istiyoruz. Bunu da tedbirlere uyarak birlikte sağlayacağız. Ekiplerimiz dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürecek. Bu konuda ihtiyaç duyan her esnafımız bizlere başvuruda bulunabilir" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti
Aydın Büyükşehir Belediyesi yeniden açılan işletmeleri dezenfekte etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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