Aydın Büyükşehir Belediyesi, yeni aldığı iş makinelerini sergiledi

Aydın Büyükşehir Belediyesince alınan 39 iş makinesi Atatürk Kent Meydanında sergilendi.

Aydın Büyükşehir Belediyesince alınan 39 iş makinesi Atatürk Kent Meydanında sergilendi.

Sergi alanında konuşma yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, ASKİ bünyesine dahil edilen araçların kent genelinde yapılacak hizmetlerde kullanılacağını söyledi.

Çerçioğlu, "Bu imkanları bize Aydın halkı sağladı. Bu gördüğünüz araçlar, Aydın halkından toplanan vergilerle alındı. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin çok daha fazlasını yapacağız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve CHP İl Başkanı Ali Çankır da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol