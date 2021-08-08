AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YANGIN BÖLGESİNDE YARALARI SARIYOR

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çine'de devam eden yangin alaninda tüm birimleriyle yogun çalismalarina devam ediyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çine'de devam eden yangin alaninda tüm birimleriyle yogun çalismalarina devam ediyor.

Yogun duman ve sicaktan etkilenen görevli ve gönüllülerin ihtiyaçlarini karsilamak için tedarik zinciri olusturan Aydin Büyüksehir Belediyesi, AYBA görevlileri ile vatandaslarin ihtiyaçlarini karsiliyor.

AYBA ayni zamanda yangin bölgesine yakin olan evlere de ulasarak her gün düzenli olarak sicak yemek dagitimi sagliyor.

Kaynak: Habermetre