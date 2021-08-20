Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediye ile Tohum Otizm Vakfı'nın eğitimde kaliteyi yükseltmek üzere sürdürdüğü iş birliği devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye ile Tohum Otizm Vakfı'nın eğitimde kaliteyi yükseltmek üzere sürdürdüğü iş birliği devam ediyor. Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu, Otizm Destek Merkezi'nde Büyükşehir'in uzman kadrosu ile eğitim çalışması gerçekleştirdi.

Aydınlık bir gelecek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması konusunda projelerinden biri olan ve hayata geçirilen Otizm Destek Merkezi ile ailelere derman oluyor. Destek Merkezi'nin kuruluş aşamasından bu yana konunun uzmanları ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, alanında saygın ve uzman isimlerin yer aldığı Tohum Otizm Vakfı ile iş birliğini güçlendirerek devam ettiriyor.

Bu kapsamda Tohum Otizm Vakfı Sürekli Eğitim Birimi Koordinatörü Psikolog Nehir Merinoslu ile Otizm Destek Merkezi eğitmenleri bir araya geldi. Nehir Merinoslu, derslere eşlik ederek, Uygulamalı Davranış Analizi yöntemi ile ilgili eğitmenleri gözlemleyerek geri bildirimlerde bulundu.

Online ve yüz yüze eğitimler sürecek

Otizm Destek Merkezi'nde görev alan eğitmenler, verilen eğitimde niteliğin daha da yükseltilmesi hedefiyle Tohum Otizm Vakfı'nın uzman kadrosuyla online ve yüz yüze eğitimlerini sürdürecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın eğitim hayatına kazandırdığı Otizm Destek Merkezi'nin ardından Otizm Spor Salonu'nu da faaliyete geçirmişti. Bu merkezlerdeki eğitim veren deneyimli kadronun da düzenli eğitimleri Tohum Otizm Vakfı iş birliği ile devam edecek. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Tohum Otizm Vakfı iş birliği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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