Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında

Aydın Büyükşehir Belediyesi Üretimin Sürmesi İçin Çiftçinin Yanında
Habermetre - Haberler | Toplum

Küresel iklim degisikliginin yol açtigi düzensiz yagislar ve bu bagli olarak gelisen kuraklik, tarimsal üretimde sürekliligin aksamasina ve üretim sürecinde azalmaya neden olabilecek riskler olusturuyor.

Küresel iklim degisikliginin yol açtigi düzensiz yagislar ve bu bagli olarak gelisen kuraklik, tarimsal üretimde sürekliligin aksamasina ve üretim sürecinde azalmaya neden olabilecek riskler olusturuyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne bagli Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü de (ASKI) bu gerçekler isiginda çalismalarini sürdürerek, çiftçilerin üretim sürecinde eksilme yasanmamasi için yeni sondaj kuyulari olusturuyor.

Bu kapsamda Efeler ilçesinin Çestepe Mahallesi'ndeki arazilerde iki farkli noktada ki sondaji aktif hale getirerek binlerce dönüm tarim arazisi suyla bulusturuldu. ABB Baskanvekili Baris Altintas ve ASKI Genel Müdürü Hakan Olkaç çalisma yapilan alanda Mahalle Muhtari Kani Kavadar ile birlikte çiftçilerle bir araya geldi.

Yapilan sondaj çalismalariyla birlikte kurak geçen bu mevsimi bereket içinde geçireceklerini ve daha fazla ekim yapacaklarini belirten çiftçiler bu hizmetinden dolayi Aydin Büyüksehir Belediyesi Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürlerini iletti.

"Yetisecek ürünler bereketli olsun. "

ABB Baskanvekili Baris Altintas kent genelinde üreticiye güç katmak için çalistiklarini belirterek, "Kirsal kalkinmanin sürekliligi için üretimin aksamadan devam etmesi gerekiyor. Bizler de Büyüksehir Belediyesi olarak tarimsal altyapinin olusturulmasi için yogun bir sekilde çalisiyoruz. Çestepe'deki çiftçilerimizin sondaj kuyusu çalismasi talebini yerine getirdik. Çiftçilerimiz de bu çalisma sonrasi daha fazla ürün ekeceklerini ögrendik. Yetisecek ürünler bereketli olsun. " ifadelerini kullandi.

"Özlem Çerçioglu çiftçiler yüzlerini güldürdü"

Çestepe Mahalle Muhtari Kani Kavadar, "Su kitliginda Özlem Çerçioglu elini uzatmasi çiftçilere büyük bir destek oldu ve yüzlerini güldürdü. Baskan Çerçioglu'na bütün çiftçiler adina tesekkür ediyorum. Bin dönüme yakin arazi sulanacak ve çok faydali olacak. " dedi.

"Ikinci bir ürün ekme sansimiz yoktu ama simdi buralar canlandi. "

Çiftçi Erol Sayalan, "Kurak bir yil, su sikintisi had safhada, Büyüksehir'in çiftçilere destek olmasi büyük bir fayda sagladi. Ikinci bir ürün ekme sansimiz yoktu ama simdi buralar canlandi. Bu kuyulardan da bir iki kat sulama yaptigimiz zaman, ikinci defa ekecegiz. Özlem Baskana ve ekine çok tesekkürler. " seklinde konustu.

"Su anda bu su bizler için altindan daha kiymetli"

Bir diger çiftçi Zihni Uysal da kurak dönemde yapilan bu çalismaya ve suyun önemine dikkat çekerek sunlari söyledi: "Bu çalisma çok güzel. Su anda bu su bizler için altindan daha kiymetli. Su olmazsa hiçbir sey olmaz, su demek hayat demek. Bu çalisma için çok tesekkür ederiz. "

Kaynak: Habermetre

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