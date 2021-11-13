AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ ÜNİVERSİTE DENEME SINAVI DÜZENLEDİ

Aydinli ögrencilere kapilarini açan Aydin Büyüksehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi'nde deneme sinavi heyecani yasandi. Ücretsiz olarak düzenlenen ve ögrencilerin yaklasik basari durumlarini tahmin edebildikleri Türkiye geneli üniversite deneme sinavina 9, 10, 11 ve 12. sinif ögrencileri yogun ilgi gösterdi.

Sinava katilan ögrenciler benzer sinavlarin ücretli oldugunu hatirlatip deneme sinavlarini ücretsiz bir sekilde kendilerine ulastiran Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti. Ögrencilere basarilar dileyen Baskan Çerçioglu ise Gençlik Kültür Merkezi'nde yil boyunca ücretsiz olarak üniversiteye hazirlik ve destekleme kurslarinin verildigi hatirlatti. Baskan Çerçioglu kurslara katilmak isteyen tüm ögrencileri Gençlik Kültür Merkezi'ne davet etti.

Diger taraftan mezun gruplarina yönelik deneme sinavi ise önümüzdeki hafta içerisinde yapilacak.

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