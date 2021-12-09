AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÜCRETSİZ SÜT DAĞITIMINA BAŞLADI

Aydin Büyüksehir Belediyesi, Ulusal Süt Konseyi'nin süt litre satis fiyatinda yüzde 46. 8 oraninda zam tavsiyesi ardindan harekete geçti. Büyüksehir Belediyesi, vatandaslarin yasadigi ekonomik zorluklar ve artan fiyatlar nedeniyle, Sosyal Hizmet Dairesi Baskanligi'nin belirledigi ihtiyaç sahibi ailelere katki sunmak için ücretsiz süt dagitimina basladi.

Süt paketleri evlere teslim ediliyor

Sosyal Belediyecilik anlayisi ile vatandaslarin dertlerine derman olan Büyüksehir Belediyesi; çocuklarin dengeli beslenmesine, güçlü bir bagisiklik sistemi olusmasina ve fiziksel gelisimlerine katki sunan sütten uzak kalmamasi için süt paketlerini ailelerin evlerine tek tek teslim ediyor.

Aileler Baskan Çerçioglu'na tesekkür etti

Ailelere teslim edilen süt temininden büyük mutluluk duyan aileler, hem bütçelerine hem de çocuklarinin gelisimine katki sunacak bu hizmetten ötürü Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürler etti.

Baskan Çerçioglu: Çocuklarimiz için tüm fedakarligi yapariz

Ülke genelinde yasanan ekonomik zorluklardan en azindan vatandaslarimizin etkilenmemesi gerektigini belirten Baskan Özlem Çerçioglu, "Vatandaslarimizin alim gücünde yasanan düsüse hep birlikte sahit oluyoruz. Bunun yansimasi bizlere gelen binlerce sosyal yardim talebinden de rahatlikla anlasilabiliyor. Her geçen gün daha fazla yardim basvurusu aliyoruz. Bu taleplere, yani dertlere derman olmak için halkçi bir anlayis ile belediyecilik yapiyoruz. Bu kapsamda Kara Kis Destek Paketi hazirladigimizi önceden duyurmustuk. Bu yardimlarimiza ek olarak çocuklarimiza süt dagitimini da baslattik. Büyüksehir Belediyesi olarak çocuklarimiz için tüm fedakarligi yapariz. " dedi.

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