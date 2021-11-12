AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU'NDAN "ATA'YA SAYGI" KONSERİ

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramizdan ayrilisinin 83. yildönümünde, Aydin Büyüksehir Belediyesi Türk Sanat Müzigi Korosu "Ata'ya Saygi" konseri düzenledi. Sükran Güngör-Yildiz Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçeklesen konser, Sef Murat Akyüzlü yönetiminde gerçeklesti.

Aydinlilarin hem Atatürk'ü andigi hem de Türk Sanat Müzigine doydugu konser, iki bölümden olustu. "Çalin Davullari" Izmir'in Kavaklari" "Vardar Ovasi" ve "Benzemez Kimse Sana" gibi Türk Sanat Müziginin essiz eserlerinin de yer aldigi 25 eser; hicaz, rast, hüzzam, ussak, bayati, evç, kürdi, saba ve segah makamlarinda, koro esliginde ve solo olarak seslendirildi.

Konsere yogun bir ilgi göstererek, pandemi nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk defa canli bir konsere eslik etmenin mutlulugunu yasayan dinleyiciler; sanata ve sanatçiya verilen destekten dolayi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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