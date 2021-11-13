AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU ATA'YI TÜRKÜLERLE ANDI

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinliklerini hafta boyunca sürdüren Aydin Büyüksehir Belediyesi son olarak halk müzigi konseri düzenledi. Ata'nin sevdigi sarkilarla anildigi konser Aydin Büyüksehir Belediyesi Türk Halk Müzigi Korosu'nca düzenlendi. Sükran Güngör-Yildiz Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçeklestirilen "Ata'ya Saygi" konseri, Sef Özcan Yilmaz yönetiminde yapildi.

Aydinlilarin hem Atatürk'ü andigi hem de Türk halk müzigine doydugu konser, iki bölümden olustu. "Çalin Davullari" "Vardar Ovasi" ve "Izmir'in Kavaklari" gibi Türk halk müziginin essiz eserlerinin de yer aldigi 20 parça, koro esliginde ve solo olarak seslendirildi.

Konsere yogun bir ilgi gösteren vatandaslar, uzun bir aradan sonra konser salonunda canli müzige eslik ettikleri için ve bunun Atatürk özelinde yapiliyor olmasindan dolayi mutluluk duyduklarini ifade etti. Vatandaslar etkinligin düzenlenmesinden ve sanata verilen destekten dolayi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

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