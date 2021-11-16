AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TOPRAK YARILMALARININ İNCELENMESİ İÇİN TEKNİK HEYET OLUŞTURDU

Bir tarim kenti olan Aydin'in bereketli topraklarini ve suyunu korumak için çalismalar yürüten Aydin Büyüksehir Belediyesi, son günlerde meydana gelen toprak yarilmalari için harekete geçti. Germencik ilçesindeki tarim arazilerinde ve yerlesim bölgelerine yakin alanlarda bilinmeyen bir neden ile meydana gelen toprak yarilmalarini nedenlerini ortaya çikarmak için Büyüksehir Belediyesi tarafindan teknik heyet olusturuldu.

Teknik heyet yerinde incelemelerde bulundu

Derinlikleri yer yer 2 metreyi bulan ve uzunluklari ise bir kilometreye yaklasan toprak yarilmalarinin ön incelenmesinin yapilmasi amaciyla; Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisligi Bölümünden Doç. Dr. Ibrahim Çobanoglu, Insaat Mühendisligi Bölümünden Dr. Ögr. Üyesi Engin Nacaroglu ve Dr. Ögr. Üyesi Gökhan Imançli'dan olusan ögretim üyeleri ile Aydin Büyüksehir Belediyesi'nden ASKI Genel Müdürü Hakan Olkaç, Yatirim Insaat Daire Baskani Dr. Çagri Çaylak, Jeoloji Yüksek Mühendisi Nedim Eker, Insaat Mühendisi Mehmet Gültekin, Serkan Özenboy, Savas Kiliç ve Mehmet Koca ve Germencik Belediyesi'nden Jeoloji Mühendisi Burak Kaya tarafindan olusturulan bir heyet sahada gözlem yapti.

Toprak yarilmalarinin olus nedenleri belirlenecek

Yerinde yapilan çalismalarda; yarilmalarin meydana geldigi toprak yapisinin özelliklerinin belirlenmesi amaciyla yarilma yüzeyleri drone görüntüleri ile izlenerek arastirma/gözlem çukurlari açilip yarilma derinlikleri gözlendi ve inceleme yapmak için topraktan numuneler alindi. Bunlara ek olarak bölgenin jeofiziksel iki boyutlu elektrik özdirenç tomografi yöntemi ile taranmasi planlaniyor. Teknik heyetinin yapacagi çalismalardan elde edilecek bilgiler isiginda, toprak yarilmalarinin olus nedenlerinin aydinlatilmasi amaçlaniyor.

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