Aydın Büyükşehir Belediyesi tiyatro sezonunu açtı

13.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 13.11.2019 16:29

Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları "Geveze Berber" oyunuyla 2019-2020 tiyatro sezonunu açtı. Bu yıl da tiyatroseverleri birbirinden değerli oyunlar bekliyor.



Seyircilerin yoğun ilgi gösterdiği "Geveze Berber" oyunu önümüzdeki haftalarda da salı günleri saat 20.30'da sahnelenmeye devam edecek.



Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocukları unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, yarın saat 14.00'te "Asteriks ve Oburiks Tembelliğe Karşı" oyunuyla çocukların da karşısına çıkacak.



Aydınlıları diğer sanat dallarının yanı sıra tiyatroyla da buluşturmaya devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları ücretsiz sahnelenen oyunlara davet etti. - AYDIN

Kaynak: İHA