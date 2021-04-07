Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) katılımcı belediyecilik anlayışıyla, hızlı ve etkin çalışma planı için düzenlediği muhtar toplantılarını Sultanhisar ilçesi ile sürdürdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) katılımcı belediyecilik anlayışıyla, hızlı ve etkin çalışma planı için düzenlediği muhtar toplantılarını Sultanhisar ilçesi ile sürdürdü. Atça Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya ABB Başkanvekili Barış Altıntaş, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ASKİ Genel Müdürü Hakan Olkaç, Fen İşleri Daire Başkanı Ufuk Serdar Özmen ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin Sultanhisar'da yaptığı ve yapılması planlanan hizmetleri konusunda muhtarlara kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Muhtarlar bu toplantıda mahalleleri ile ilgili tüm talep ve önerilerini ifade etti. Bu talep ve önerileri tek tek not eden Büyükşehir Belediyesi temsilcileri, anında bilgilendirme yaptıktan sonra öneriler belirli bir iş planı ile takvime bağlandı. Gerekli çalışmaların muhtarlarla koordineli şekilde yapılacağını belirten Büyükşehir temsilcileri, Sultanhisar Belediyesi ile birlikte hizmetleri tek tek yapacaklarını ifade ettiler.

"Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz"

ABB Başkanvekili Barış Altıntaş çözüm odaklı çalışma anlayışı ile ilçe ilçe tüm muhtarlar ile bir araya geldiklerini belirterek, "Büyükşehir Belediyesi olarak neler yapacağımızı anlatıyoruz muhtarlarımız da taleplerini iletip, önerilerini ve fikirlerini sunuyorlar. Mahallelerin yolundan suyuna, tabelasından sosyal yardımına varana kadar her meselede istişarede buluyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları konusunda öncelikli olanları da yine muhtarlarımız ile belirlemiş oluyoruz. Bugün Sultanhisar'da yaptığımız toplantıya Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'da eşlik etti. Büyükşehir ve Sultanhisar belediyelerimiz muhtarlarımızla koordineli şekilde hizmetleri yerine getirecektir. Toplantımıza katılarak değerli görüş ve önerilerini bizlerle paylaşan muhtarlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Sultanhisarlı muhtarlar da doğrudan bilgilendirme ve hızlı çözüm için geliştirilen bu toplantının düzenlenmesinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi
Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Cahit Özkan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop
Magazin Burak Deniz Demet Akalın Caner Cindoruk Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Cenk Tosun Ozan Tufan Sergen Yalçın Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Seyhan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aydın Büyükşehir Belediyesi Sultanhisarlı muhtarlarla bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 16:42:57. #1.15#
title