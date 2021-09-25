AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT KURSLARININ KAYITLARI BAŞLADI - Haberler
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT KURSLARININ KAYITLARI BAŞLADI

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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT KURSLARININ KAYITLARI BAŞLADI

Aydin Büyüksehir Belediyesi, kis döneminde vatandaslara dans ve müzigin farkli branslarinda kurslar verecek.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, kis döneminde vatandaslara dans ve müzigin farkli branslarinda kurslar verecek. Kisisel gelisime katki sunmak ve hobi edinmek isteyen kisilere, uzman egitmenler esliginde verilecek olan kurslar için basvurular basladi.

Kültür ve Sosyal Isler Daire Baskanligi'na bagli Büyüksehir Konservatuvari bünyesinde düzenlenen kurslar için yapilacak basvurular, Vali Yazicioglu Kültür Merkezi'nde alinacak.

Çocuklara özel koro, bale ve halk oyunlari kursu olacak

Program kapsaminda çocuklara özel olarak; koro, bale ve halk oyunlari egitimi verilecek. Bu kapsamda, 7-11 yas araligindaki çocuklarin katilacagi Çocuk Korosu için son kayit tarihi 5 Ekim, 7-10 yas araligindaki çocuklarin bale egitimi alacagi 14 Ekim, 8-12 yas araligindaki Çocuk Halk Oyunlari egitimi için son kayit tarihi ise 14 Ekim olarak belirlendi.

Halk Oyunlari, Latin Danslar ve Ritim Atölyesi sizleri bekliyor

Yetiskinler için düzenlenen kurslarda ise yine dans ve müzik alanlarindaki farkli branslarda egitimler verilecek. Bu alanda Halk Oyunlari, Halk Oyunlari Toplulugu, Latin Danslari ile Ritim Atölyesi ve Ritim Terapi kurslari için de yine son kayit tarihi 14 Ekim olacak.

Müzik Bölümü için yetenek sinavi yapilacak

Müzik Bölümü içinden birçok yetenekli genç çikartan ve basarilar elde eden Büyüksehir Konservatuvari, yetenek sinaviyla kursiyer kabul edecek. 14-45 yas araligindaki kursiyerlerin katilabilecegi Müzik Bölümü için; kurs hazirlik tarihi 5-15 Ekim, yetenek sinavi için ise 15-16 Ekim olarak belirlendi.

"Sanatin iyilestirici gücünü herkesin deneyimlenmesi gerekiyor. "

Kurslarda ögrenilecek ve kesfedilecek yeteneklerin kisisel gelisim için büyük önem arz ettigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Sanatin iyilestirici ve hayatlarimiza renk katan gücünü herkesin deneyimlenmesi gerekiyor. Özellikle çocuklarimizin; dans ve müzik alaninda yeteneklerini kesfetmelerini, sosyal yasamda onlarin daha özgüvenli bireyler olmalarina katki sunacak kurslara katilmalarini istiyoruz. Kurs dönemi sonunda kendilerinde o degisimi göreceklerdir. Simdiden tüm kursiyerler için sanat dolu bir dönem olmasini diliyorum. " dedi.

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Haber: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SANAT KURSLARININ KAYITLARI BAŞLADI - Haberler
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