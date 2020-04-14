Aydın Büyükşehir Belediyesi Salı Pazarı'nda binlerce maske dağıttı Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde 5'erli paketler halinde maske dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, korona virüs nedeniyle alınan önlemler doğrultusunda maskesiz girişin yasak olduğu pazaryerlerinde 5'erli paketler halinde maske dağıttı.

Maske dağıtım uygulamasına şehiriçi otobüslerde başlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı evlere yapılan ekmek dağıtımında, ekmeklerle birlikte dağıtmıştı. Aydın Büyükşehir maske dağıtımına son olarak da pazaryerlerini ekledi.

Salı Pazarı'nda başlayan uygulamada pazarın beş farklı girişinde yerini alan AYBA personeli, pazara maskesiz gelen vatandaşlara Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı ve içinde 5 adet maske bulunan paketlerden dağıttı. Vatandaşlar bu duyarlı davranışından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler ilçesinde kurulacak tüm pazarlarda maske dağıtımına devam edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA