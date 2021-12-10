AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SABAH ÇORBASI İLE GÖNÜLLERİ ISITIYOR

Sabahin ilk isiklari ile birlikte kimi vatandaslar isine yetismeye, kimileri ise ekmek teknelerini yeni güne hazirlamaya basliyor. Kahvalti yapmak için vakit ayiramayan ya da kisitli bütçesi nedeniyle günün ilk ögününü yeterince yapamayan binlerce kisi bulunuyor. Sosyal belediyecilik anlayisi ile hizmette bulunan Aydin Büyüksehir Belediyesi, yemekhanesinde özenle hazirladigi binlerce kisilik çorbayi, sabahlari kentin farkli noktalarinda vatandaslara ikram ediyor.

Sabah erken saatlerde baslayan çorba ikrami, pazar yerlerinde, ulasim araçlarina binen yolcularin ve üniversiteli gençlerin yogun oldugu noktalarda yapiliyor. Tek kullanimlik hijyenik karton bardaklarda servis edilen çorba ikrami hizmeti vatandaslardan tam not aliyor.

Güne bir sifir erken baslamanin keyfi oluyor.

Çorba ikrami vatandaslarda mutluluk hissi yarattigini belirten Fatih Gülen, "Insanlar sabah sicak bir gülümseme ile uyaniyorlar diyebiliriz. Uykularini çorba ile açiyorlar. Güne bir sifir erken baslamanin keyfi oluyor. " dedi ve vatandaslari düsünün hizmetleri için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

"Insanlar ve toplum için iyi bir hizmet"

Pazarci esnafi olan Veysel Özer, "Erken geliyorlar Allah razi olsun, insanlar ve toplum için iyi bir hizmet, en azindan sicak bir çorba içmis oluyoruz. Burada çalisiyoruz kahvalti yapma zamanimiz 11-12 arasi ama kahvalti buraya gelmis oluyor. " dedi.

Yüksel Sati "Milletin sabah bir çorba ile karni doyuyor ise ne mutlu, sartlar çok kötü. Günlük degil dakikalik zamlar yapiliyor. " ifadelerini kullandi. Baskan Çerçioglu'nun hizmetlerinden duydugu memnuniyeti dile getiren Sati, çorba ikrami hizmeti için tesekkür etti.

"Belediyemiz sabah erken saatlerde bu hizmeti sunuyor"

Sabah erken çiktiklari zaman kahvalti etme sanslari olmadigini belirten pazarci esnafi, "Lokantada bir tas çorba bugün 15 lira, biz iki kisi sabah çorba içsek daha para kazanmadan cebimizden 30 lira gidecek ama belediyemiz sabah erken saatlerde bu hizmeti sunuyor tesekkür ederiz. " dedi.

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