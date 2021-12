AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTİZMLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN YANINDA

Egitimde firsat esitligini herkese saglamak için birçok proje yürüten Aydin Büyüksehir Belediyesi, otizmli çocugu olan aileleri de bilinçlendirmeyi sürdürüyor. Adnan Menderes Üniversitesi Zihin Engelliler Egitimi Anabilim Dali ögretim üyesi Dr. Ceyhun Servi, Aydin Büyüksehir Belediyesi Otizm Destek Merkezi isbirligiyle "Otizmli Çocuklarda Problem Davranislar" konulu bir panel gerçeklestirdi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, toplumda her geçen gün artan otizmle ilgili bilinçlendirme çalismalarina devam ediyor. Otizm Destek Merkezi'nde otizmli çocuklarin hayata hazirlanmalarini saglayan Büyüksehir Belediyesi, aileleri de bu sürecin içerisine dahil etmek için bir etkinlik gerçeklestirdi. Yildiz Kenter - Sükran Güngör Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen etkinlige vatandaslar yogun ilgi gösterdi.

Problem davranislar degistirilebilir

Otizmli bireylerde özellikle de çocuklarda problem olan davranislarin degistirilmesi ve yerine kabul edilebilir davranislarin konulmasi üzerine yaklasimlarin degerlendirildigi etkinlige ailelerin ve egitimcilerin yari sira Adnan Menderes Üniversitesi'nden ögrenciler de katildi. Örnek davranislar üzerinden gerçeklestirilen etkinlige aileler de kendi yasadiklari deneyimleri aktardi.

Konusmasini otizmli bireylerle iletisim konusunda yaklasimlar ve kendi deneyimleri üzerinden gerçeklestiren Dr. Ceyhun Servi, son arastirmalarin dogan her 54 çocuktan birisinin otizmli oldugunu ve bu sayinin her geçen gün arttigini ifade etti. Çocuklarla iletisim konusunda yapilan yanlislari ve dogrulari degerlendiren Dr. Servi, dogru yaklasimla problem davranislarin kabul edilebilir noktaya getirilebilecegini söyledi.

Baskan Çerçioglu: Otizme karsi önyargilarimizi yikmaliyiz

Gerçeklestirilen etkinlik için Dr. Servi'ye tesekkür eden Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Biz anneler, aileler topluma çocuk yetistiriyoruz ve gelecek nesilleri insa ediyoruz. Dolayisiyla bizim için önemli olan her çocugumuza ulasabilmek ve onlari topluma hazirlamak. Son arastirmalar, dogan her 54 çocuktan birisinin otizmli oldugunu gösteriyor. Bu 10 yil sonrasinda daha da artacak. Dolayisiyla her geçen gün toplumdaki otizmli birey sayisi artacak. Bu çocuklarimiz bir gün mutlaka toplum içerisine girecekler, bu sebeple de önyargilarimizi yikmak zorundayiz. Bunun için de ailelerden baslayarak hepimizin ortak bilince ulasmasi gerekiyor. Otizm bir farklilik ve yogun egitimle geriletilebilir. Otizmli çocuklarimiz için çalismaya devam edecegiz" ifadelerini kullandi.

