AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ONLARCA ÇOCUĞA YÜZME ÖĞRETTİ

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çocuklarin yaz aylarini verimli degerlendirebilmeleri için açtigi yüzme kurslarinda onlarca çocuk yüzme ögrendi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çocuklarin yaz aylarini verimli degerlendirebilmeleri için açtigi yüzme kurslarinda onlarca çocuk yüzme ögrendi. Kursu bitirip sertifikalarini alan çocuklar pandemi tedbirlerinin ardindan düzenlenen kurslarin kendilerine çok iyi geldigini belirtip, yasitlariyla kaynasip sosyallesmelerini ve yüzme ögrenmelerini sagladigi için Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

Yüzmeyi uzman egitmenler esliginde Büyüksehir Belediyesi'nin Efeler Açik Yüzme Havuzu'nda verilen kursta ögrendigini belirten kursiyerlerden Ismail Aktas "Benim için çok iyi oldu. Okul olmadigindan vaktimi burada degerlendirdim. Az önce diger saatlerdeki kurslara gelen iki arkadasimla tanistim. Farkli yerlerde otursak da burada kisa süreli arkadas olduk. Burada yüzerek beraber bir etkinlik yapmis olduk" seklinde konustu.

Düzenlenen yarismada dereceye giren kursiyerlerden Gülser Menengeç "Burada çok güzel vakit geçirdik. Ödül almak da ayrica güzel oldu. Yüzmenin büyük bir kismini ve teknikleri burada ögrendim. Artik çok iyi bir sekilde yüzebiliyorum. Burada 4-5 arkadasim oldu, onlarla kurs disinda da bulusuyoruz. Beni burasi çok sosyallestirdi. Benim için her bakimdan çok iyi oldu" ifadelerini kullandi. Yüzmeyi çok sevdigini ve kurs öncesinde az da olsa yüzme bildigini söyleyen kursiyerlerden Irmak Pektas, "Ailem de buraya gelmemden çok memnun kaldi, ben de çok eglendim. Benim için çok iyi oldu. Baskan Özlem Çerçioglu'na bu kursu açtigi için tesekkür ederim" dedi. Iki kizini da yüzme kurslarina gönderen Pektas'in annesi Gülistan Pektas ise "Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na böylesi kurslara öncelik verdigi için tesekkür ediyoruz. Böylesi etkinlikler onlari hem fiziken hem de beyin olarak gelismelerini sagliyor. Evde sürekli yatmak yerine buraya geldikleri için daha zindeler. Sürekli etkinlik halindeler. Sosyallestiler, çevreleri gelisti" ifadelerini kullandi.

Ögrenci velilerinden Merve Türkmensoy, Aydin'a yeni tasindiklarini söylerken "Pandemide çok sikilmislardi, kurs çok çok iyi oldu bizim için. Özellikle buradaki yeni arkadas çevresi çok iyi oldu. Yüzmeyi çok güzel ögrendi. Okullar kapaliyken düzenli bir sekilde spora gidip gelebildi. Biz de Aydin'i yeni taniyoruz. Bundan sonra da Büyüksehir Belediyesi'nin açtigi tüm etkinliklere seve seve katiliriz" dedi. Türkmensoy'un kizi Ecrin Türkmensoy ise duygularini "Bu kursa gelmeden önce de yüzmeyi çok seviyordum. Aydin'a ilk tasindigimizda çok sikiliyordum, hiç arkadasim yoktu. Böyle bir yüzme kursu açildigini duyunca hemen yazildim. Sicaklardan çok bunaliyordum, yüzme kursu bunun için de çok iyi oldu. Yeni arkadaslar edindim, çevrem büyüdü" sözleriyle ifade etti.

Kaynak: Habermetre