Aydın Büyükşehir Belediyesi olumsuz hava koşullarına karşı teyakkuza geçti

BOZDOĞAN, AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri olumsuz hava koşullarına karşı hazır hale geldi. Yüksek kesimlerde beklenen kar yağışına karşı iş makineleri ve tuzlama ekipleriyle karla mücadele hazırlığını yapıldı.

Vatandaşların günlük yaşamında aksama yaşanmaması için önlemlerini alan Büyükşehir Belediyesi, karşı yağışı ve buzlanmaya karşı Kuyucak, Buharkent, Köşk, Sultanhisar, Karacasu Koçarlı, Çine, Söke, Efeler ile Nazilli'de 3, Bozdoğan'da ise 4 farklı bölgede gerekli tedbirleri aldı.

Bugün başlaması beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için Büyükşehir ekipleri hazırlıklarını yaptı. Kar yağışı ve buzlanmanın yoğun olması beklenen yüksek rakımlı noktalarda, yol güvenliğini sağlamak için hazır bulunacak olan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak.

"Hızlı çözüm için 444 40 09"

Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, kar ve buzlanmanın yollarda oluşturabileceği olumsuz şartlara karşı, Büyükşehir ekiplerince yol güvenliğini sağlamak için tedbirlerin alındığını belirtti. Başkan Çerçioğlu gizli buzlanma ve kar yağışı nedeniyle kazaların yaşanmaması için sürücülere dikkatli olması konusunda çağrıda bulundu. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyacı için Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti. - AYDIN