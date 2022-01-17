Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi - Haberler
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Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Başarıya giden yolda Aydınlı öğrencilere desteklerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

AYDIN (İHA) - Başarıya giden yolda Aydınlı öğrencilere desteklerini sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye geneli ücretsiz deneme sınavı düzenledi. Öğrencilerin seviyelerini test etme şansı buldukları deneme sınavına 12. ve mezun sınıf öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Gençlik Kültür Merkezleri'nde gerçekleşen sınava katılan öğrenciler, şu an ki birikimleri ile Türkiye çapında bir sınavla genel tablodaki sıralamalarını yaklaşık olarak göreceklerini ve daha iyisini yapmak için sonuçların iyi birer veri olacağını belirtti. Sınavın ücretsiz gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler, bu desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu öğrencileri Gençlik Kültür Merkezi'ne davet etti

Büyükşehir Belediyesi'nin daima gençlerin yanında olduğunu belirten Başkan Çerçioğlu, sınavlara hazırlanan öğrencilere destek olan kurslarını ücretsiz olarak yıl boyunca sürdürdüklerini belirterek, ihtiyaç duyan tüm gençleri kurslara katılmak üzere Gençlik Kültür Merkezlerine davet etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Büyükşehir Belediyesi, gençlik, Türkiye, Aydın, Yerel, Haber

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