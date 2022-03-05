Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Yapı Malzemeleri Laboratuvarı depreme dayanıklı yapılar oluşmasını sağlayacak

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan yapı malzemeleri laboratuvarı, depreme karşı dirençli yapıların inşa edilmesi için analiz çalışmalarını sürdürüyor.

İl genelindeki inşaat projelerinde kullanılan malzemelerin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kontrol etmek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun talimatları ile kurulan laboratuvar, son sistem makineleri ile alanında Türkiye'nin gelişmiş laboratuvarları arasında yer alıyor. Beton, çelik ve yapı malzemeleri ile ilgili deneylerin yapıldığı laboratuvarda, riskli binaların muayenesi, karot numuneleri ile beton dayanım sınıflarının belirlenmesi, donatı tespit (röntgen) cihazı ile taşıyıcı sistemin çelik donatı yapısı ve binaların Türkiye Bina ve Deprem Yönetmeliği'ne göre taşıyıcı sistem analiz deneyleri de yapılıyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin yapı malzemeleri laboratuvarı, çalışma alanlarını bünyesine kattığı yeni cihazlarla da geliştiriyor. Bünyesine sismometre, 24 kanallı sismik cihaz ve 60 elektrotlu rezistivite tomografi cihazlarını da ekleyen laboratuvar, yapılacak inşaat çalışmaları öncesinde yapının deprem anındaki davranışının belirlenmesi ve yer-yapı uyumunun analiz edilmesi için de önemli veriler sağlıyor. Bu kapsamda ki verilerle yol gösterici olan laboratuvar, doğru malzemelerle ve iyi dizayn edilmiş yapılar oluşmasını sağlayacak. - AYDIN