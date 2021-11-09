AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN YANGIN SÖNDÜRME TANKERİ DESTEĞİ AKÇAKÖY İLE DEVAM ETTİ

Bu yaz yasanan yanginlar ile ülkemizin cigerleri olan ormanlar büyük yara aldi. Yanginlara hizli müdahalenin önemi ve yardimci araç gereçlerin gereksinimi daha iyi anlasildi. Yanginlara karsi özellikle merkeze uzak ve sarp yollari bulunan mahallelerde olaya ilk müdahale büyük zararlardan kurtarabiliyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi de bu afetlerin önüne geçmek ve olasi yanginlara daha hizli müdahale etmek için merkeze uzak mahallelere yangin söndürme tankeri desteklemesini sürdürüyor. Bu kapsamda Kösk'ün Akçaköy Mahallesi'ne de yangin söndürme tankeri teslim edildi.

Itfaiye arazözü kadar etkili

3 ton kapasiteye sahip bu tankerler, traktörler çalisir haldeyken güç beslemesini aliyor ve tazyik gücüyle adeta bir itfaiye arazözüne dönüsüyor. Büyüksehir'in bu destegi ile tanker bulunan her mahalle, arazöz islevi gören bir araca sahip oluyor. Yangin söndürme tankerleri teslim edilmeden önce Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi tarafindan vatandaslara bilgilendirilme yapiliyor ve kullanimi uygulamali olarak gösteriliyor.

Muhtar Kurus, Baskan Çerçioglu'na tesekkür etti

Mahallelerinin artik daha da güvende olacagini belirten Akçaköy Mahalle Muhtari Vedat Kurus, "Mahallemizin bir ihtiyaciydi, su tankerini teslim aldik çok memnunuz. Köy meydaninda olacak ve herkes kullanabilecek. Hizmetlerinden dolayi Aydin Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na çok tesekkür ederim. " dedi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet