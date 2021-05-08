Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kuraklık yaşanması ihtimaline karşılık Aydın genelinde önlemler almaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri kuraklık yaşanması ihtimaline karşılık Aydın genelinde önlemler almaya devam ediyor.

Karpuzlu'nun ve Aydın'ın en büyük kırsal mahallesi olan Tekeler Mahallesi'nde çalışma yürüten ekipler yaklaşık 1 kilometrelik içme suyu hattı döşedi. Bir terfi istasyonu da inşa edilen mahallenin yolunu genişletme çalışmaları ise devam ediyor. Mahalle muhtarı Ersin Erçetin mahallelilerin ve kendisinin yapılan çalışmalardan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Muhtar Ersin Erçetin geçen yıl da Yahşiler Mahallesi sınırında bir sondaj çalışması yapıldığını hatırlatırken, "Buradan 192 metreden temiz, berrak ve içilebilir suyu elde etmiştik. Bunu depomuza aktardık. Hane sayımızın da çok olmasından dolayı daha köklü bir çözüm için bir çalışma daha yaptık. Bu kez Gölcük Mahallemizde iki adet sondaj çalışması daha yaptık. Buradan da güzel su elde ettik. ASKİ ekipleri suyu Gölcük'ten İsale hattı ile terfi istasyonuna, buradan da Tekeler Mahallesi deposuna aktardı." dedi. Bağlantıların yapılıp suyun mahallenin şebeke hattına aktarıldığını belirten Erçetin "Burada önceliğimiz 150 hanemizin su ihtiyacını gidermek, geri kalan suyu da depomuza aktararak tüm vatandaşlarımıza sunmak. Bu konuda Özlem Başkanımıza çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Mahallenin yolunda da çalışmaların devam ettiğini söyleyen Erçetin, "Yolumuz uçak indirilebilecek kadar genişletildi. Tabiri caizse havaalanı gibi bir yolumuz oluyor. Yol Büyükşehir Belediyesi tarafından asfaltlanma planına da alındı. Yolumuzu asfaltlayıp en kısa zamanda kullanıma açacağız" şeklinde konuştu. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Tekerler Mahallesi'ndeki çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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