AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN TARIMSAL SULAMA YATIRIMI AKÇAABAT MAHALLESİ'NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK

Aydin'in bereketli topraklarinin daha çok islenmesi, tarim ve hayvancilik alaninda üreticilik yapan vatandaslarin desteklenmesi ile kirsal kalkinmada fark yaratacak sonuçlar elde ediliyor. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'nun kirsal kalkinmaya önem veren vizyonu dogrultusunda projeler üreten Büyüksehir Belediyesi, hayata dokunan çalismalar gerçeklestiriyor.

Bu kapsamda; üreticilere koyun, fide, ilaç, gübre ve yem hibe destekleri ile kooperatiflerin desteklenmesi projelerinin yani sira, hayvancilik ve tarim alaninda üretim imkanlarin artmasi için de tarimsal altyapi yatirimlari yapiliyor.

Yem maliyeti yük olmayacak

Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi (ASKI) kirsal kalkinmayi desteklemek amaciyla Karpuzlu'nun Akçaabat Mahallesi'ne 1 milyon 300 bin liralik yatirimla, 4. 5 km uzunlugunda yeni bir sulama hatti olusturuldu. 1400 dekar arazinin faydalanacagi su hatti ile hem tarimsal üretim artacak hem de bölgede yogunlukla yapilan hayvancilik desteklenecek. Bu proje ile bos duran arazilerin yesillenip ekonomiye katki sunacak. Hayvancilikta girdi maliyetlerinin basinda gelen yem, ekim yapildiktan sonra Akçaabatli üreticiler için artik yük olmaktan çikacak.

Büyüksehir su hattini çekti, maliyetler yariya düsecek.

Yapilan çalismadan büyük sevinç duyduklarini belirten Akçaabat Mahalle Muhtari Ramazan Mavi, "Mahallemizin kaderi degisti. Mahallemizde hayvancilik yapiliyor. Hayvancilikta maliyetler yüksek oldugundan, bu araziler hayvan yemi ekilip sulamasi yapilir. Hayvanlarimiza artik yari maliyetine bakabiliriz. " dedi.

"Çok büyük ekonomik kalkinma saglayacak. "

Sulama hattiyla birlikte vatandaslarin üretmeye baslayacaklarini belirten Muhtar Mavi, "Su olduktan sonra vatandaslarimiz durmaz. Hayvan yemi ekilemeyecek yerlere meyve ve incir ekilir, sulamasi yapilir ve ekonomiye katki saglar. " dedi. Bos arazilerin ekilecegine ve hayvanciliktaki girdi maliyetlerinin düsecegine dikkat çeken Mavi, "Nisan ve mayis aylarinda ot olur, hayvan bunu yedimi bir daha da yok. Simdi bir yaz boyunca devamli kis kadar yem saglanabilecek. Hem hayvan sayimiz artacak, hem de girdi maliyetleri çok düsecek. Verim de artacak. Yazin yemle alamadigimiz sütü, ot ile alacagiz. Vatandaslar çok memnun. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na mahallem adina sonsuz tesekkür ediyorum. " seklinde konustu.

"Cennetlik bir hizmet"

Akçaabat Mahallesi'nin eski muhtari Serafettin Kunduz, "Su bizim köy için cennet ve nimet. Köylerin içinde belki de en susuz köy bizimki. Cennetlik bir hizmet, su demek hayat demek. Su köy canlansin, tarlalar degerlensin, herkes incir dikiyor, diksin. Özlem Baskana çok büyük tesekkür ediyoruz. " ifadelerini kullandi.

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