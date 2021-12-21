AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN SAKIZ KOYUNU ÇİFTLİĞİ AKADEMİ'YE DE HİZMET EDİYOR

Isleyisindeki titizlikle Aydin'in parmakla gösterilen hayvan isletmelerinden olan Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin Sakiz Koyunu Çiftligi, veteriner hekimlik ögrencileri için de ders sahasi olarak kullaniliyor. Ögrenciler zootekni derslerini çiftlikteki sakiz koyunu, Çine çapari ve Honamli keçileri üzerinden yaparken, dersini çiftlikte isleyen ögretim üyeleri, çiftligin isleyisiyle örnek bir çiftlik oldugunun altini çizip Büyüksehir Belediyesi'nin yerli irklari korumasinin da önemli oldugunu söyledi.

Aydin'da gerek büyükbas, gerek küçükbas hayvan yetistiriciligi yapilan çok güzel, örnek isletmeler oldugunu söyleyen Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dali ögretim üyesi Prof. Dr. Erbay Bardakçioglu, "Ögrencilerimizi daha çok bu örnek isletmelere götürmeye çalisiyoruz ki bu is ideal olarak, bilimsel olarak nasil yapiliyor onlari görsünler; sahada nasil uygulamalar yapiliyor görsünler istiyoruz. Dolayisiyla bu tip çiftlikler hayvancilik yapmak isteyen ögrencilerimize de fikir veriyor" dedi. Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çiftligini de bu anlamda örnek bir çiftlik olarak gördüklerini söyleyen Bardakçioglu "Biz de fakültemizin olanaklari dahilinde buraya ögrencilerimizi her sene getiriyoruz" ifadelerini kullandi.

Büyüksehir Belediyesi'nin yerli irklara sahip çikmasinin da önemli oldugunu vurgulayan akademisyen, gen kaynaklarinin korunmasinin önemli oldugunun altini çizdi. Bardakçioglu, Büyüksehir Belediyesi'nin kendilerine çiftligi açmalarindan dolayi tesekkür ederken ögrencilerin de verimli bir ders yaptiklarini söyledi.

Ögrencilere Büyüksehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafindan çiftligin isleyisi, çiftlikte olasi hastaliklarla mücadele, beslenme düzeni ve koruyucu hekimlik uygulamalari anlatildi. Ögrenciler kendileri de hayvanlarla bir araya gelerek teorik bilgilerini deneme sansi buldu.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu ise yeni neslin iyi yetisebilmesi için Büyüksehir Belediyesi'nin olanaklarinin her zaman onlarin yaninda oldugunu belirtti.

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