AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KREŞLERİNDE ÇOCUKLAR DENEYİMLEYEREK ÖĞRENİYOR

Egitimcilerin en önemli ve basarili ögrenme yöntemi oldugu konusunda neredeyse hemfikir oldugu deneyimleyerek ögrenme süreçleri Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çocuk gelisim merkezlerinde tam olarak uygulaniyor.

Egitimcilerin en önemli ve basarili ögrenme yöntemi oldugu konusunda neredeyse hemfikir oldugu deneyimleyerek ögrenme süreçleri Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin çocuk gelisim merkezlerinde tam olarak uygulaniyor. Çocuklarin ögrenme süreçleri, merkezlerde verilen kaliteli egitimin yani sira her hafta farkli bir konseptle düzenlenen etkinliklerle de pekistiriliyor.

Çocuklarin kisisel gelisimlerine yardimci olabilmek için her hafta farkli bir konseptle çocuklari bulusturduklarini söyleyen Uçan Balon Çocuk Gelisim Merkezi'nin müdürü Öykü Özbek Eryilmaz, bu hafta "köy" konsepti belirlediklerini ifade etti. Çocuklara el emeginin öneminin ve köylünün emeklerinin kiymetini anlatabilmek için böyle bir aktivite belirlediklerinin altini çizen Eryilmaz, "Çocuklarimiza anlatmak için böyle bir konsept belirledik ve çocuklarimiza bunu yasatiyoruz. Onlar da bugün köy usulüne uygun olarak giyindiler, hamur açtilar. Ekmek yapmanin önemini; reçeli, salçayi; inekten sagilan sütü burada bire bir yapip yasayarak ögrendiler" dedi.

Çocuklarin yasayarak ögrenmelerini istediklerini ifade eden Eryilmaz, bunun karsiligini da çocuklarin mutlulugu olarak geri aldiklarini ifade etti. Eryilmaz "Çocuklar da çok mutlu oluyor. Çünkü çocuklar yaparak, yasayarak ögreniyorlar. Aktivitenin içinde olduklarinda daha çok mutlu hissediyorlar. Bu sebeple de konuyu daha iyi kavriyorlar. Deneyerek ögrenmeleri kalici bir ögrenmeyi sagliyor. Bu konseptlerden aileler de çok mutlu oluyor. Çünkü çagimizin en büyük sikintilarindan birisi zaten apartman hayatinda büyüyen çocuklar. Aileler çocuklarinin dogada, bahçede olmasini istiyor. Böylesi aktivitelerle aileler de çok mutlu hissediyor" seklinde konustu.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu ise çocuklarin gelisimine özel önem verdiklerini altini çizip onlari gelecege hazirlamaktan mutlu olduklarini söyledi.

Kaynak: Habermetre