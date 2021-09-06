AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GÜZ DÖNEMİ KURSLARI BAŞLIYOR
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GÜZ DÖNEMİ KURSLARI BAŞLIYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN GÜZ DÖNEMİ KURSLARI BAŞLIYOR
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi kültür merkezlerinin her yil düzenledigi güz dönemi kurslari bu yil da gerçeklestirilecek.

Aydin Büyüksehir Belediyesi kültür merkezlerinin her yil düzenledigi güz dönemi kurslari bu yil da gerçeklestirilecek. Birçok bransta açilacak olan kurslarin kayitlari bugün (6 Eylül Pazartesi) basladi. Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, yeni yetiler kazanmak isteyen her yastan Aydinliyi tamamen ücretsiz olan kurslara beklediklerini söyledi.

Aydinlilarin kisisel gelisimleri ve sosyallesmeleri için her yil birçok etkinlik düzenleyen Aydin Büyüksehir Belediyesi, bu yil da güz dönem etkinliklerini baslatiyor. Pandemi sebebiyle geçen yil gerçeklestirilmeyen etkinliklerde katilimcilara spordan müzige, zihin gelistirici aktivitelerden yabanci dillere kadar birçok seçenek sunuluyor. Kayitlar Aydin genelindeki tüm kültür merkezlerinde yapilabilecek. Bunun yaninda kursiyerlerin sagligini koruyabilmek için de yetiskin kursiyerlerden asi karti veya negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Kültür merkezlerinde resim, halk oyunlari, pilates, gitar, baglama, Ingilizce, satranç, zumba, akil oyunlari, masa tenisi, drama, jimnastik, yetiskinler için baglama ve yetiskinler için resim kurslari düzenlenecek.

Kisisel gelisimleri için ugrasi arayisindaki herkesi kurslara beklediklerini söyleyen Baskan Çerçioglu, vatandaslarin düzenlenecek kurslarla hem yeni nitelikler kazanabilecegini hem de sosyallesebilecegini belirtti. Baskan Çerçioglu, "Her yil düzenledigimiz kurslarimizi bu yil da açiyoruz. Kurslarimizdan simdiye kadar on binlerce Aydinli yararlandi ve yeni yetenekler kazandi. Bu yil açacak oldugumuz kurslarimiza da tüm Aydinlilari bekliyoruz" ifadelerini kullandi.

Kaynak: Habermetre

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