AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN DESTEĞİYLE EVLERİNİ GEÇİNDİRİYORLAR

Üretimin her asamasinda kadinlari desteklemeye devam eden ve onlari üretime tesvik eden Aydin Büyüksehir Belediyesi Aydin'i güzellestiren çiçekleri Mutaflarli kadinlardan satin aliyor. Çiçeklerin dikimini de kendileri yapan kadinlar kendilerine verilen destekle aile ekonomilerine yardimci olduklarini, kiz çocuklarini okuttuklarini söyledi.

Hem Büyüksehir Belediyesi'ne çiçek satan hem de bu çiçeklerin dikimini yapan Mutaflarli Raziye Yilmaz "Bu zor zamanlarda satin alinan çiçeklerin büyük katkisi oldu. Evimize katkisi oluyor, çolugumuza çocugumuza bakiyoruz. Gelirimiz yok ki, böyle el emegiyle geçiniyoruz. Yillar önce bir görevli geldi ve Büyüksehir Belediyesi adina bütün evleri dolasti. Sonra kooperatif kurduk. Simdi de kooperatif üzerinden çiçek satiyoruz" ifadelerini kullandi.

Hayat pahaliligi zorluyor

Son zamanlarda fazlasiyla artan fiyatlarin kendilerini de çok etkiledigini belirten Yilmaz "Burada çalisiyoruz; bu, sag olsunlar, belediyelerimizin sayesinde. Her seye zam zam… Bir çuval yem bilmem kaç lira olmus. Mecburen çalisiyoruz. Destek aliyoruz, çocuklarimiza bakiyoruz. Evimizi idare ettirmeye çalisiyoruz. Bu olmasa isimiz zordu. Simdi çiçeklerimizi teslim ettik, gönderilen parayla da isimizi görüyoruz, karnimizi doyuruyoruz, evimizi geçindiriyoruz. Sag olsun Özlem Baskan" seklinde konustu.

Kazandiklariyla 3 kizini okutuyor

3 kizinin oldugunu söyleyen Nafiye Cengiz ise "Büyüksehir Belediye Baskanimiz sayesinde buradan kazandigimla çocuklarimi okutmaya çalisiyorum, esime destek olmaya çalisiyorum. Bize çok güzel kazanç kapisi açti. Kadin kadina destek oldugu için çok memnunuz. Ev geçindirmek hele de çocuk okutmak çok zor. Çünkü çocuklarimiz okumak istiyor, ama her seyin fiyati çok yüksek. Böyle destekler olmazsa da okutamayiz. Özlem Baskanimizin sayesinde buradan kazandigimla 3 kizimi okutmaya çalisiyorum" dedi.

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