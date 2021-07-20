Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokumlu bayramlaşma
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokumlu bayramlaşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokumlu bayramlaşma
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydın genelinde camilerde vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydın genelinde camilerde vatandaşlara lokum ikram ederek bayramlarını kutladı. İkram edilen lokumlardan alan vatandaşlar, duyarlığından dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Tüm vatandaşların Kurban Bayramını kutlayan; bayramın mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde Başkan Çerçioğlu, pandemi sebebiyle bayramda da kurallara uyulması çağrısında bulundu. Başkan Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bayramda da görev başında olduğunu hatırlatarak vatandaşların Büyükşehir Belediyesi'nden her türlü talepleri için 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ni arayabileceklerini hatırlattı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokumlu bayramlaşma
Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden lokumlu bayramlaşma

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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