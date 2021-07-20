Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Lokumlu Bayramlaşma
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Lokumlu Bayramlaşma

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden Lokumlu Bayramlaşma
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Aydin Büyüksehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydin genelinde camilerde vatandaslara lokum ikram ederek bayramlarini kutladi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi, güzel bir bayram geçirmeleri temennisiyle Aydin genelinde camilerde vatandaslara lokum ikram ederek bayramlarini kutladi. Ikram edilen lokumlardan alan vatandaslar, duyarligindan dolayi Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçiogluna tesekkür etti.

Tüm vatandaslarin Kurban Bayramini kutlayan; bayramin mutluluk, huzur ve bereket getirmesi temennisinde Baskan Çerçioglu, pandemi sebebiyle bayramda da kurallara uyulmasi çagrisinda bulundu. Baskan Çerçioglu Aydin Büyüksehir Belediyesi'nin bayramda da görev basinda oldugunu hatirlatarak vatandaslarin Büyüksehir Belediyesi'nden her türlü talepleri için 444 40 09 No'lu Hizli Çözüm Merkezi'ni arayabileceklerini hatirlatti.

Kaynak: Habermetre

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