AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
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AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün 25 bin kişilik iftarlık hazırlayıp, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda
Koronavirüs tedbirleri sonuç vermezse Ramazan Bayramı'nda tam kapanma yolda

AYDIN Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayında her gün 25 bin kişilik iftarlık hazırlayıp, vatandaşların evlerine teslim ediyor.

Ramazanın geleneksel iftar çadırları bu yıl pandemi nedeniyle kurulamadı. Ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi yemek fabrikasında her gün yaklaşık 25 bin kişilik iftar yemeği çıkaracak. Gıda mühendisleri ve usta aşçıların gözetiminde yapılan yemekler, steril koşullarda hazırlanıp özel şekilde paketlenerek vatandaşların iftar sofralarıyla buluşuyor. Aydın'ın 17 ilçesinde de dağıtımı yapılan iftar yemekleri ailelerin evlerine tek tek teslim ediliyor.

'MESAFELER OLSA DA GÖNÜLLERİMİZ BİR'

"Pandemi sebebiyle bu ramazan da vatandaşlarımızla aynı sofralarda olamasak da gönüllerimiz bir olacak" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bir kez daha bolluğun, bereketin, bağışlamanın, dayanışmanın ve kardeşliğin ayı olan ramazanı yaşıyoruz. Pandeminin bittiği, tekrar bir arada iftarımızı açtığımız ramazanların hayalini yaşıyoruz. Bu yıl maalesef ki pandemi nedeniyle bir araya gelemiyoruz fakat gönlümüz hep birlikte. Yemek fabrikamızda hazırladığımız yemeklerle vatandaşlarımızın sofralarına misafir oluyoruz. Vatandaşlarımızla dayanışmamızı daima sürdüreceğiz. Tüm vatandaşlarımızın tuttukları oruçların kabul olmasını, ramazanın ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, bolluk ve bereket getirmesini temenni ediyorum" dedi.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GÜNDE 25 BİN KİŞİYE İFTAR YEMEĞİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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