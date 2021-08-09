AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GERMENCİK'E DEV YATIRIM
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GERMENCİK'E DEV YATIRIM

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GERMENCİK'E DEV YATIRIM
Habermetre - Haberler | Toplum

Aydin Büyüksehir Belediyesi modern bir kent altyapisi insa etmek ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltmek için yatirimlarini sürdürüyor.

Aydin Büyüksehir Belediyesi modern bir kent altyapisi insa etmek ve vatandaslarin yasam kalitesini yükseltmek için yatirimlarini sürdürüyor. Aydin Su ve Kanalizasyon Idaresi Genel Müdürlügü (ASKI) tarafindan yapilan ve yaklasik maliyeti 15 milyon liraya bulan altyapi yatiriminin temelleri Germencik'in Mursalli Mahallesi'nde atildi.

Mursalli'ya kalici, islevsel ve modern bir altyapi insa ediliyor

Hizmet odakli belediyecilik anlayisi ile çalismalarini sürdüren Büyüksehir Belediyesi; hizli ve çözüm odakli olarak çalisan ASKI ekipleri araciligiyla Aydin'a kalici, islevsel ve modern bir altyapi insa ediyor. Mursalli'da baslanan altyapi yenileme ve yapim çalismalari ile mahallenin kanalizasyon ve içme suyu hatlari bastan sona yeniden insa edilecek. Artan nüfus ile birlikte, gelisen kentin ihtiyaçlarini planli bir sekilde yerine getiren ASKI; bu çalismayla uzun ömürlü bir yatirimi daha Aydin'a kazandirmis olacak.

Binlerce metrelik altyapi agi yenileniyor

ASKI yapimina basladigi bu çalismasiyla Mursalli'da çok genis bir altyapi agi kurmus olacak. Proje ile birlikte binlerce metrelik içme suyu ve kanalizasyon hatti insa edilirken, yenilesmis baglantilar ile evlere su ulastirilacak. Bu kapsamda 11. 500 metre içme suyu hatti, 10. 800 metre kanalizasyon hatti, 400 metreküp su deposu, 450 parsel baglantisi ve 550 abone baglantisi yapilacak.

Baskan Çerçioglu: Aydin'in altyapisini güçlendiren ve gelecegine yönelik kalici yatirimlarimiza devam edecegiz.

Aydin gelecegine Büyüksehir Belediyesi'nin büyük yatirimlar gerçeklestirdigini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Altyapi hatlarinin yenilenmesi için büyük yatirimlar yapiyoruz. Gelecege dönük olan bu yatirimlarimiz ile uzun yillar bir daha el degmeden hizmet verilecek. Mursalli'daki bu çalisma ile mahallenin altyapisini sil bastan yenilemis olacagiz. Ayni sekilde pek çok noktada daha ASKI ekiplerimiz çalismalarini sürdürüyor. Aydin'in altyapisini güçlendiren ve gelecegine yönelik kalici yatirimlarimiza devam edecegiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdulahat Arvas Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Gülben Ergen Şeyma Subaşı Şahan Gökbakar
Spor Ali Koç Mete Gazoz Metin Oktay Valentin Rosier Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN GERMENCİK'E DEV YATIRIM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 15:32:07. #1.14#

title