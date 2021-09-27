AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN CUMHURİYET TEMALI RESİM, ŞİİR VE KOMPOZİSYON YARIŞMASI

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafindan Cumhuriyet'in ilan edilmesi, bu yil da tüm yurtta cosku ile kutlanacak. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliginde ilan edilen Cumhuriyet'in genç kusaklar tarafindan daha iyi kavranmasi ve bu güçlü geçmisi eserleriyle anmalarini saglamak için; Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan Cumhuriyet temali bir yarisma düzenleniyor. Aydin'da ögrenim gören ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki ögrenciler; Cumhuriyet temali resim, siir ve kompozisyon eserleri ile yarisacaklar.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Cumhuriyet'in ilani ile çagdas ve gelecege umutla bakabilen nesillerin yetistigine dikkat çekerek, gençlerin Cumhuriyeti ve onun degerlerini daima ileri tasiyacagini belirtti. Baskan Çerçioglu gençlerin özgün ve yaratici eserler ortaya çikartacaklarina inandigini belirterek tüm ilkokul, ortaokul ve lise ögrencilerini yarismaya katilmaya davet etti.

Yarisma ödülleri

Lise - Kompozisyon Kategorisi; En Iyi Ilk 4 kisiye Notebook, Sonraki 10 kisiye Bisiklet, Sonraki 10 kisiye Akilli Saat.

Ortaokul - Siir Kategorisi; En Iyi Ilk 10 kisiye Bisiklet, Sonraki 15 kisiye Kirtasiye Seti ve Okul Çantasi.

Ilkokul - Resim Kategorisi; En Iyi Ilk 10 kisiye Bisiklet, Sonraki 15 kisiye Kirtasiye Seti ve Okul Çantasi.

Katilim kosullari

Vatandaslar katilim kosullari ve yarisma için detayli bilgiye https://aydin. bel. tr/detail/9835/tc-aydin-buyuksehir-belediyesi-cumhuriyet-temali-resim-siir-ve-kompozisyon-yarismasi linki üzerinden ve 444 40 09/Dahili: 1263 -1284 numarali hatlardan ulasabilirler.

Yarisma takvimi

Katilimcilarin eserlerini 26 Ekim 2021 Sali günü mesai bitimine kadar, Kurtulus Mahallesi Adnan Menderes Bulvari No: 80 Vali Yazicioglu Kültür Merkezi Efeler/AYDIN adresine kargo yoluyla ulastirmalari ya da elden teslim etmeleri gerekiyor.

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