Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bisiklet ve yürüyüş yolu

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca yerli yabancı milyonlarca turisti ağırlayan, Türkiye'nin ender güzellikteki sığ ve berrak deniziyle bilinen, geniş ve uzun Kuşadası plajlarının cazibesini artıracak yatırımlara bir yenisini daha ekliyor.

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonu boyunca yerli yabancı milyonlarca turisti ağırlayan, Türkiye'nin ender güzellikteki sığ ve berrak deniziyle bilinen, geniş ve uzun Kuşadası plajlarının cazibesini artıracak yatırımlara bir yenisini daha ekliyor.

Büyükşehir, Kuşadası plajlarına değer katmaya devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yaz sezonu Kuşadası Belediyesi işbirliği ile hizmete açtığı, karavancıların ve kampseverlerin ilgi odağı olan Ada Camping ile birlikte uzun yürüyüş ve bisiklet yolları yatırımlarıyla Mavi Bayraklı Kuşadası plajlarına değer katmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda Davutlar bölgesinden başlayıp Güzelçamlı'ya doğru ilerleyen 7 km uzunluğunda yürüyüş ve bisiklet yolu yapan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sıklıkla kullandığı bu yolu uzatmak için çalışmalara başladı. Mevcut yola ilave olarak, Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yaz sezonu öncesinde tamamlanması planlanan ve çalışmalarına devam edilen yeni yürüyüş ve bisiklet yolu, bittiğinde uzunluğu 10 km'yi geçmiş olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Tek seferde günlük yürüyüş hedefi tamamlanacak

Günümüzde akıllı saatler ve telefonlarda günlük 10 bin adım hedefi konularak yapılan sayımlar, sağlıklı yaşam için kriter olarak belirleniyor. Yayalar ve bisikletliler için kesintisiz olarak 10 km uzunluğa ulaşacak olan bu yeni yol, siteler bölgesi üzerinde olacağı için, birçok vatandaşı yürüyüşe teşvik edecek. 1 km'lik yürüyüşte ortalama 1300 adım atıldığı göz önünde bulundurulunca, vatandaşlar baştan sona bir defa bu yolu giderek 13 bin adım atacak ve günlük yürüyüş hedefine ulaşmış olacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise Kuşadası'na yatırımların devam edeceğini belirtti. - AYDIN