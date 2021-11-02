AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN BAL ÜRETİCİLERİNE CAN SUYU

Aydin'da hayvanciligin gelismesi için destekler vermeye devam eden Aydin Büyüksehir Belediyesi, simdi de küçük isletme sahibi aricilari ari kovani hibe ederek destekliyor. Bu yil yaz aylarindaki yanginlar ve iki yildir etkisini göstermekte olan kuraklik yüzünden istedikleri verimi alamadiklarini söyleyen aricilar verilen destegin çok kiymetli oldugunu söyledi. Zor bir süreçten geçtiklerini ifade eden aricilar, kendilerini zor günlerinde unutmayan ve piyasadaki en iyi kovanlarla kendilerini destekleyen Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkür etti.

2017 yilindan bu yana Aydin ve çevresindeki illerde aracilik yapan Bozdogan ilçesinden Müjdat Kaya arili 40 kovaninin oldugunu belirtip "Nereden verim alabileceksem oraya gidiyorum. Bu yil yaz aylarinda yasanan yanginlardan dolayi Mugla tarafina gidemeyecegiz ve ariciligi Aydin'da yapacagiz" dedi. Hibe edilen kovanlarin elindeki kovanlardan çok daha iyi oldugunu belirten Kaya "Benim kovanlarim ahsap oldugu için yagmur yagdiginda zarar görüyor. Dagitilan kovanlarin alti plastik oldugu için daha saglam. Bu kovanlarla birlikte bu yilin daha kazançli olacagini umuyorum. Özlem Baskanimiza çok saygilar ve sevgiler sunuyoruz, aricilarin hep yaninda oldu" ifadelerini kullandi.

'Kovanlar çok güzel'

Aile olarak aricilikla ugrastigini belirten ve ayni zamanda aricilik teknikeri oldugunu ifade eden Abdülkadir Sakalli "Yari gezgincilik seklinde aricilik yapiyoruz. Iki yildir yasanan kurakliktan dolayi sikintilarimiz çogaldi, maliyetlerimiz yükseldi. Bu kuraklik zamaninda bize çok katkisi ve yardimi olur" ifadelerini kullandi. Hibe edilen kovanlari "Kovanlar gezginci aricilik için ideal. Alttan havalandirmali ve önden polen tuzakli... Dogadaki polenin israf olmamasi adina, arilarin iyi kislamasi adina güzel bir kovan. Bu kovanlar sayesinde polenler heba olmayacak ve kazancimizi artiracak. Zaten polenler de arisütünün hammaddesi. Yani kovanlarimiz çok güzel, begendim" sözleriyle anlatan Sakalli "Arilar kuraklik olmadigi sürece çalisirlar. Onlarin aradigi çiçek, nektar ve polen... Sadece bunlari istiyorlar. Arilar çok çaliskan hayvanlardir" dedi.

Verilen destegin gerekli oldugunu ifade eden Sakalli "Iki yildir kuraklik yüzünden verim alamiyoruz. Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na bize yapmis oldugu bu katkidan dolayi çok tesekkür ederim, faydali olacagina inaniyorum. Bu kovanlar bizim için can suyu olur" seklinde konustu.

"Büyüksehir bizleri unutmadigini gösterdi"

Hibeden yararlanan bir baska üretici Necdet Karadeniz ise "Aricilik ilk baslangiçta masrafli bir is. Ilk baslangiçta kovan sikinti oluyor. Hibe edilen kovanlar çok güzel. Bu destekten çok memnun olduk. Bu destegin yapilmasi çok güzel. Çiftçilikte piyasa durgun. Aricilik yapalim dedik kurakliktan dolayi uyu kazanamiyoruz. Ayakta durmak için mücadele ederken Büyüksehir Belediyesi'nin bu desteklemeyi yapmasi unutulmadigimizi gösterdi. Çok tesekkür ederim" ifadelerini kullandi.

Baskanvekili Altintas: Çiftçimize ve üretime katkida bulunuyoruz

Hibeler Aydin'in 17 ilçesinde 100 ve altinda kovani olan üreticilere yapilirken, dagitimlara katilan Aydin Büyüksehir Belediye Baskanvekili Baris Altintas ise "Tarimsal üretimin her alaninda oldugu gibi tarimin özünde olan aricilikta da 100 ve altinda kovani olan üreticilerimize kovan destegi veriyoruz. Böylece hem üretime katkida bulunuyoruz hem de çiftçimize katkida bulunuyoruz. Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu yüksek maliyetler yüzünden çok zor durumda olan bütün çiftçilerimizin her zaman zaten yaninda. Insallah bereketli olur" seklinde konustu.

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