Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden '7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu' temalı resim ve şiir yarışması
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden '7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu' temalı resim ve şiir yarışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden '7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu' temalı resim ve şiir yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Kurtuluşu'nun99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tablet bilgisayar, bisiklet, puzzle ödüllü resim ve şiir yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın Kurtuluşu'nun99. yıldönümü etkinlikleri kapsamında tablet bilgisayar, bisiklet, puzzle ödüllü resim ve şiir yarışması düzenliyor.

Efeler diyarı Aydın'ın düşman işgalinden kurtuluşu bu yılda coşku ve sevinç içerisinde kutlanacak. İki defa işgal edilen ve iki defa düşman işgalinde kurtarılan tek şehir olan Aydın, bu zaferi elde ederken efeleri, kadını, erkeği, genci ve yaşlısıyla destansı bir mücadele örneği sergiledi. Aydın Büyükşehir Belediyesi de gençlerin duygularını şiir ve resimle ifade etmelerini sağlayacak '7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu' temalı bir yarışma düzenliyor. Aydın içerisindeki okullarda öğrenim gören tüm ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen serbest teknikle hazırlanan eserlerin katılacağı resim ve şiir yarışması ile genç efelerin geçmişle kurdukları bağ güçlendirilerek ve bu destansı zafer bir kez daha kültür, sanat ve edebiyat ile taçlanacak.

7 Eylül'ün bağımsızlık ve özgürlük anlamına gelen kurtuluşun ilk günü olduğuna dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şiir ve resim yarışması ile gençler günün anlamına değer katacak eserler geleceğine emin olduğunu belirtti. Başkan Çerçioğlu Aydın'daki tüm ilk ve ortaokul öğrencilerini yarışmaya katılmaya davet etti. Yarışma için başvurular 3 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar, eserlerin elden teslimi ya da posta yoluyla, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na yapılacak.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 09 dahili 1212-1205 numaralı hatlarından ve https://aydin.bel.tr/detail/9783/tc-aydin-buyuksehir-belediyesi-7-eylul-aydin-in-kurtulusu-konulu-resim-ve-siir-yarismasi-sartnamesi-2021 linkinden ulaşılabilecek. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden '7 Eylül Aydın'ın Kurtuluşu' temalı resim ve şiir yarışması - Haberler
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