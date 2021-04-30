Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs temalı resim yarışması
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Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs temalı resim yarışması

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden 19 Mayıs temalı resim yarışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kentte kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar ile gençleri ve çocukları sanata yönlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resim yarışması düzenliyor.

Kentte kültür ve sanat alanında yaptığı çalışmalar ile gençleri ve çocukları sanata yönlendiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında resim yarışması düzenliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs'ta Samsun'a ayak basması ile başlayan Milli Mücadele'nin bu anlamlı günü, Atatürk'ün onayıyla gençlere armağan edilmişti. Büyükşehir Belediyesi de bu bayramda gençlerin, Atatürk'ün gösterdiği yolda ilkelerini, devrimlerini ve düşüncelerini renklerle yansıtmalarını amaçlıyor. Aydın'da öğrenim gören tüm lise öğrencilerinin kalıtım sağlayabileceği bu yarışmada dereceye giren en iyi ilk 5 katılımcıya tablet bilgisayar, sonraki 20 katılımcıya ise akıllı saat ödül olarak verilecek. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, gençlerin yetenekleri ile fark oluşturan eserler ortaya çıkaracaklarına inandığını belirterek, gençleri yarışmaya katılmaya davet etti.

Yarışmanın Aydın'da öğrenim gören tüm lise öğrencilerine yönelik olduğunu belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi yetkilileri yarışmaya katılım şartlarını şöyle açıkladı, "Resimler 35x50 ölçülerinde resim kağıdına, fon kartonuna yapıştırılmış şekilde teslim edilecek. Resimlerin arka yüzüne adı, soyadı, okulu, sınıfı ve kendisinin ya da velisinin iletişim bilgileri yazılacaktır. Resim tekniği serbesttir. Her öğrenci daha önce ödül almamış 2 resim ile yarışmaya katılabilir. Kimlik fotokopisi veya öğrenci belgesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına elden veya posta yolu ile iletişim adresine teslim edilecek. Yarışmaya Aydın Büyükşehir Belediyesi personeli ve jüri üyelerinin 1.derece yakınları katılamaz. Yarışmaya katılan eserlerin her türlü kullanım hakkı Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olup ticari amaçla olmamak kaydı ile çeşitli sosyal ya da görsel her türlü medya, yazılı ve sözlü basın veya sair yayın organlarında afiş, ilan vs. yerlerde kullanabilecektir. Yarışmaya son başvuru tarihi 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü olup, sonuçlar 18 Mayıs Salı günü www.aydin.bel.tr adresindeki duyurular kısmından açıklanacaktır." - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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