Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor

26.09.2020 12:36 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:40
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'de yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Hasköy Yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi konforlu ve güvenli yollar oluşturmak için il genelinde yapılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli ilçesinin birçok noktasında asfaltlama, parke taşı, yol açma ve genişletme çalışmalarına devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, cezaevi yolu olarak da bilinen, şehir dışından gelen vatandaşlar ve toplu taşıma araçlarının da yoğun olarak kullandığı Hasköy yolunda da sıcak asfalt serimini sürdürüyor. Bölgedeki çalışmalarını 2 bin 600 metrekare parke taşı döşeme çalışmasıyla başlatan ekipler, kent kimliğine yakışır hale getirilen yola 4 bin metrekare kaldırım ve bordür taşı döşedi. Yapılan çalışmayla birlikte Hasköy yolu yayalar için daha da güvenli hale getirildi. Yaklaşık bin 200 metre uzunluğundaki alanda sıcak asfalt seriminin tamamlanmasının ardından yol çizgileri çekilerek yol trafiğe açılacak. Yol yapım ve kaldırım çalışmalarından memnuniyet duyan mahalle sakinleri, Başkan Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

"Vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturuyoruz"

Aydınlıların daha konforlu ve güvenli yollarda seyahat etmesi için yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "17 ilçemizde sorumluluk alanımızdaki tüm yolların yenilenmesi, bakım ve onarımı çalışmaları Fen İşleri Daire başkanlığı ekiplerimizce eksiksiz olarak yapılmaktadır. Yaya ve araç trafiğini uyumlu ve güvenli hale getiren planlarla çalışmalarımız yapılıyor. Bu çalışmalarla vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturuyoruz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli Hasköy yolunu yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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