Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki kavşaklarda trafik ışıklarını yenileme çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli'deki kavşaklarda trafik ışıklarını yenileme çalışması başlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Nazilli ilçesinde sorumluluk alanında bulunan kavşaklarda oto sinyal üniteleri, yaya sinyal üniteleri sinyalizasyon ışıklarının yenilenmesi ve program güncellemesi işlemlerini başlattı.

Power Led'li ışıklar ile yenileniyor

Kentteki trafik güvenliğini artırmak amacıyla yapılan çalışma kapsamında mevcut trafik ışıkları sökülerek yerine Power Led'li ışıklar takıldı. Daha uzun ömürlü olan Power Led'li lambalar ile trafik ışıklarının görünürlüğü de artmış olacak. Trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına neden olabilecek kazalarının en aza indirilmesi ve farkındalığın artırılması için yürütülen çalışmaların önümüzdeki günlerde devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli'de trafik ışıklarını yeniliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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