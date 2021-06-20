Aydın Büyükşehir Belediyesi "Müzik Susmasın" Dedi

Pandemiyi en zorlu yasayan meslek gruplarindan olan, yeri geldiginde geçinmek için enstrümanlarini satmak zorunda kalan müzisyenlere Aydin Büyüksehir Belediyesi Aydin Sahne organizasyonu ile destek oldu.

Pandemiyi en zorlu yasayan meslek gruplarindan olan, yeri geldiginde geçinmek için enstrümanlarini satmak zorunda kalan müzisyenlere Aydin Büyüksehir Belediyesi Aydin Sahne organizasyonu ile destek oldu.

Aydinli müzisyenler üç hafta boyunca kentin bes farkli noktasinda dinleyicileriyle bulusacak. Ilki gerçeklesen Aydin Sahne konserleri hem müzisyenleri hem de vatandaslara keyifli anlar yasatti.

"Halkla bulusmak çok iyi oldu çok özlemisiz. "

Müzisyen Gürhan Çiçek, "Bu organizasyonu yapan Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne ve halkimiza çok tesekkür ediyorum. Uzun süre issiz kaldik, hiçbir müzisyen önünü göremedi. Bir ay sonra ekmek kazanmaya baslayacak miyim bilinmezligi ile yasadilar. Gerçekten hepimiz çok zor bir süreç yasadi ve yasamaya devam ediyoruz. Bundan sonra daha güçlü olacagiz. Müzisyenler bu süreçte enstrümanlarini sattilar ama ben buna bir alim satim diyemem. Alim satim iki tarafin rizasiyla olur ama müzisyenler bu süreçte enstrümanlari satmak zorunda birakildi. Halkla bulusmak çok iyi oldu çok özlemisiz. Müzik bir anlamda kondisyon isi bugün biraz zorladi ama çok mutluyum, keske bütün yorgunlugumuz böyle olsa. " seklinde konustu.

"Enstrüman basinda olmayi özlemisiz"

Ritim sanatçisi Hakan Arslandag, "Bizim için güzel bir etkinlikte özlemisiz insanlara hitap etmeyi, onlardan elektrik almayi ve enstrüman basinda olmayi. Özellikle Büyüksehir'e tesekkürlerimizi sunuyoruz. " dedi.

"Özlem Hanim'a buradan çok tesekkür ediyorum"

Vildan Özkan "Çok zor süreçti bizim için. Birçok sektör zorlandi ama müzik sektörü daha çok zorlana sektörlerden biriydi. Saat kisitlamalari bizi çok kötü bir sekilde etkiledi. Kredi kartlariyla geçindik, hala da borçlarimiz kapatmis degiliz. En kisa sürede eski müzik dolu günlerimize geri dönelim diye temenni ediyorum. Degerli belediye baskanimiz Özlem Hanim'a buradan çok tesekkür ediyorum arkadaslarim adina, böyle güzel bir sunum sagladigi için bizlere. " dedi.

"Böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti"

Kusadasi'nda müzisyenlik yapan Isil Günay Uçargönül, "Sahnede olmayi arkadaslarimizi çok özlemisiz. Çok mutlu olduk. Biz alkisla beslenen insanlariz. Alkisi duydugumuz zaman çok mutlu oluyoruz. Bu projelerin sonu gelmesin müzik susmasin. Günübirlik, yevmiye usulü çalisan çok müzisyenimiz var anlik kazanciyla evine ekmek götüren insanlardi, bu kesildi. Böyle olunca insanlar hiçbir sey yapamadilar. Enstrümanlari elimizden almasinlar tek derdimiz ve istegimiz o. Böyle bir projenin içinde olmak beni çok mutlu etti, Aydin Büyüksehir Belediye Baskanimiz Özlem Çerçioglu'na çok tesekkür ederim. " ifadelerini kullandi.

Konserlere eslik eden vatandaslar yapilan bu etkinlik ile moral bulduklarini belirterek Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürlerini iletti.

"Sanata ve sanatçilara destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edecegiz"

Baskan Özlem Çerçioglu Aydin Sahne etkinlikleri ile sanatçilari ve vatandaslari bir araya getirdiklerini belirterek "Pandemi sürecinde zor günler geçiren müzisyenlerimize destek olmak için vatandaslarimizla sanatçilarimizin bulustugu keyifli bir etkinlik hazirladik. Sanata ve sanatçilara destek olacak projeleri hayata geçirmeye devam edecegiz. " dedi.

Kaynak: Habermetre