Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

10.03.2021 16:06 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:11
Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Miraç Kandili'nde vatandaşlara helva dağıttı. Başkan Çerçioğlu, "Miraç Kandili'nin insanlığa sağlık, huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların ikinci kandili olan Miraç Kandili'nde 17 ilçede ve 29 farklı noktada binlerce Aydınlıya helva dağıttı. Büyükşehir Belediyesi'nin gelenekselleşen helva dağıtımı, tüm ilçelerde merkezi noktalarda kurulan stantlarla devam etti. Vatandaşlar da böylesine özel günlerde Büyükşehir'in gelenekleri devam ettirmesinden duyduklarını memnuniyeti dile getirdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu mübarek günün başta sağlık olmak üzere, tüm insanlığa huzur, bereket ve mutluluk getirmesini diliyorum. Miraç Kandilimiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Miraç Kandili dolayısıyla vatandaşlara helva dağıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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