AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, MERHUM BAŞBAKAN ADNAN MENDERES'İ ANDI

Merhum Basbakan Adnan Menderes'in vefatinin 60. yil dönümünde Aydin Büyüksehir Belediyesi tarafindan hayir yapildi.

Aydin'in yetistirdigi en önemli siyasi isimlerden biri olan merhum Adnan Menderes'in hatirlanmasini bir vefa örnegi oldugunu ifade eden vatandaslar, Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na duyarliligindan dolayi tesekkür etti.

Baskan Çerçioglu: Saygi ve rahmetle aniyorum.

Baskan Özlem Çerçioglu "Merhum Basbakanimiz Adnan Menderes'i vefatinin 60. yil dönümünde saygi ve rahmetle aniyorum. " dedi.

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